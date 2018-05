A margine del premio Ussi, il ds della Roma Monchi ha trattato alcuni argomenti di mercato





Terzo posto e semifinale di Champions. Sono arrivati dei soldi che verranno investiti sul mercato. Di Francesco ha detto che vi dovete rinforzare.

Siamo contenti per quello che abbiamo fatto, ma, come ha detto il mister, manca ancora tanto da fare. Per questa società e per questa tifoseria tutti a Trigoria devono lavorare di più. Bisogna lavorare per arrivare più vicino a quello che vogliono i nostri tifosi.



Dzeko?

Lui resta qui, mi aspetto che l’anno prossimo farà una stagione simile a quella di questa stagione. Edin è un giocatore che tutti noi vogliamo qui.



Alisson lo vuole mezza Europa.

Alisson esce perché io ritorno a fare il portiere (ride, ndr)! Questa è l’unica possibilità, e non so se sono pronto per fare il portiere. È più normale che resti lui qui.



I rinnovi di Florenzi e Di Francesco?

Con Alessandro siamo pronti per parlare, abbiamo deciso di parlare a fine campionato ed è finito solo ieri. Il mister sa quello che penso di lui, ho avuto la fortuna di lavorare con lui un anno e sono molto contento di essergli vicino. Dobbiamo lavorare ancora molto tempo insieme.