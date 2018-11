Monchi prova a blindare pure i baby campioni. Nell'agenda del ds spagnolo ci sono infatti i nomi di Riccardi, Celar e Bouah. A preoccupare di più la Roma, però, è proprio Alessio Riccardi che dopo aver giocato un anno sotto età ora sta stupendo tutti pure in under 19 e under 20. Il centrocampista classe 2001 ha già un contratto da professionista che però va adeguato. Per questo da qualche settimana il direttore sportivo spagnolo e l’agente Michelangelo Minieri hanno cominciato a buttare giù le basi del rinnovo. Su Riccardi, infatti, ci sono alcuni club di Premier League.