Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della sfida contro il Torino: "Mercato? Stiamo lavorando, ma sappiamo che la disponibilità economica è quella che è. Abbiamo fatto tanti investimenti in estate, non è facile migliorare una squadra come la Roma ma non ci fermeremo e cercheremo di trovare qualcuno che alzi il livello della rosa fino al 31 gennaio".