Monchi, ds della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il sorteggio di Champions League a Montecarlo. I giallorossi sono stati inseriti nel girone con Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen. “Non usciamo col sorriso da questo sorteggio, poteva andare peggio ma forse anche meglio. Bisogna rispettare le nostre rivali, il Real è campione in carica mentre il CSKA ha esperienza europea. È forte. Il Viktoria Plzen è sconosciuta ai tifosi ma è una squadra che avrà grande motivazione di giocare contro il Real e contro la Roma, sarà una formazione pericolosa”, le parole del dirigente giallorosso.



Come si ricostruire una squadra che ha giocato la semifinale di Champions? “Si lavora non solo per la Champions, ma anche per lo Scudetto e per la Coppa Italia. Bisogna sapere che il calendario è duro, serve la motivazione per arrivare il più alto possibile. Abbiamo la voglia di fare qualcosa simile allo scorso anno, anche meglio”.



La sfida di domani contro il Milan? “Di Francesco è forte, convinto. Sono certo che saprà dare la giusta motivazione alla squadra, sarà più simile al secondo tempo contro l'Atalanta. Il primo tempo contro la Dea è stato messo da parte”.