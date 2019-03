Attimi di tensione a Oporto prima che la Roma partisse per fare ritorno nella Capitale. Il diesse spagnolo è stato protagonista di uno scambio di battute con alcuni tifosi giallorossi delusi per l’eliminazione dalla Champions. Monchi, però, attraverso il suo profilo Instagram, prova a chiarire quanto successo. “Ho letto che le mie parole sono state riportate in modo inesatto. È vero che c’è stato un momento di nervosismo, a causa della grande delusione che proviamo tutti. Me ne scuso con tutti i tifosi e in particolare con quelli presenti all’aereoporto in quel momento. Forza Roma!!” queste le parole dell’ex Siviglia