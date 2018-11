Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a margine del pranzo ufficiale con il Real Madrid in vista della sfida di Champions League di questa sera: "Mi aspetto una reazione simile a quella avuta nelle altre partite di Champions qui a Roma, un percorso di un anno e mezzo che ci ha portato in semifinale l'anno scorso e oggi a lottare per il primo posto nel girone con il Real. Credo in Di Francesco, siamo in buone mani. Dzeko verso il forfait? Credo di sì, bisogna aspettare fino all'ultimo con la tranquillità di sapere che dietro cc'è un giocatore come Schick".