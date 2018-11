“Siamo la capitale d’Italia, il progetto è vincente”. Monchi non arretra di un millimetro anche dopo l’ultima sconfitta contro l’Udinese. Il ds torna a parlare dei suoi in vista del super match dell’Olimpico contro il Real Madrid. Ecco la sua intervista per il quotidiano spagnolo Marca:A livello di motivazioni, la Roma c’è al 100%. L’anno scorso è stato magnifico, quest’anno abbiamo fatto molti cambiamenti e ci è servito del tempo per trovare la strada giusta. Ora siamo più vicini a quello che vogliamo. La squadra si conosce meglio e stiamo raggiungendo un buon livello.Totalmente diversa dal Bernabéu, dove non soffriremo tanto e dove la Roma sia la squadra dell’ultimo anno e mezzo in Champions nelle sue partite in casa. Una squadra che domina, con la mentalità vincente. Vorrei vedere una squadra ambiziosa, che giochi faccia a faccia con il Real.Sì, ed è qualcosa di cui abbiamo parlato in privato nello spogliatoio. Abbiamo avuto problemi di infortuni che non ci aspettavamo. Contro la Roma si è visto un Real molto completo.Sta recuperando tranquillità e giocatori infortunati. Li vedo più tranquilli, meno offuscati che nelle ultime partite. Le qualità le hanno, devono solo trovare la strada giusta.Stanno cercando di superare situazioni difficili, le squadre grandi sono tali perché sanno rialzarsi velocemente.Il Real è sempre favorito in ogni competizione. E’ sempre così.Prima dobbiamo superare il girone. Poi, i club che ambiscono a essere grandi non si pongono obiettivi. Una volta raggiunto il massimo livello, si può arrivare ovunque.Kolarov sta bene e Manolas tornerà. De Rossi, Pastore e Perotti no.Forse Benzema. Ha recuperato fiducia e sta prendendo le responsabilità. Ho anche letto che vuole essere l’erede di Cristiano. Qualunque giocatore del Real può essere determinante.Per l’importanza, il tifo, essere la capitale d’Italia, l’intenzione è avere un progetto vincente. Tutti i processi vanno portati avanti un passo alla volta e l’anno scorso ne abbiamo fatti già d’importanti. Abbiamo sempre bisogno di tempo. Abbiamo una delle rose più giovani d’Italia e della Champions. Pensiamo al presente e al futuro. Abbiamo 17 internazionali: Italia, Repubblica Ceca, Svezia, Francia, Serbia, Olanda… E’ un progetto che ha bisogno di tempo per maturare.E’ stato necessario un periodo di adattamento anche per lui. Ora stiamo vedendo il vero Ronaldo. Un giocatore determinante, è contento con la Juve. E’ lo stesso Cristiano, ma con una maglia diversa.