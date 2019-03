Manca solo l’ufficialità, ma Monchi non è più il direttore sportivo della Roma. Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco, lo spagnolo ha deciso di farsi da parte e voltare pagina. L’annuncio - come anticipato ieri da calciomercato.com - arriverà in giornata. L’andaluso e i giallorossi hanno raggiunto l’accordo per una rescissione consensuale del contratto dopo 20 mesi vissuti tra mille polemiche e con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale. Con ogni probabilità, Monchi approderà a breve all'Arsenal dove lo attende Unai Emery.