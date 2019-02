Monchi, direttore sportivo della Roma, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro il Bologna ed è partito dal momento straordinario che sta vivendo Nicolò Zaniolo: "Non è facile proteggerlo, ma è normale. A volte succedono cose che non si possono gestire, ma tutti dobbiamo stare vicino al calciatore per farlo crescere normalmente. Non è facile per nessuno, ma lo è ancora meno per un ragazzo del '99. Ha la testa giusta, aiutiamolo tutti. Il rinnovo di Dzeko? Siamo molto contenti e soddisfatti, ora pensiamo al presente, lui ha detto che vuole restare e per noi è importante saperlo. Quello che conta per Edin, i compagni e la società in questo momento è però il presente".