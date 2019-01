La Roma al lavoro sul mercato, sotto le indicazioni di Eusebio Di Francesco. I radar sono puntati sul centrocampista dell'Empoli Ismael Bennacer, indicato dal tecnico giallorosso come 'la vera sorpresa del campionato'. In questo senso si può leggere la missione milanese, prevista per oggi, del direttore sportivo Monchi.



DUE SUMMIT IN PROGRAMMA - Riuscire a prendere un paio di rinforzi non sarà facile per Monchi considerato che i soldi da spendere non sono molti. La priorità è quella di rinforzare il centrocampo, sono diversi i nomi valutati in queste ore. Ma Bennacer può scalare posizioni: ancora giovane, ha un costo non impossibile e le caratteristiche giuste per il gioco di Di Francesco. L'agente del centrocampista algerino è arrivato in Italia per confrontarsi con la dirigenza dell'Empoli, vuole capire se ci sono margini per una cessione a gennaio. Subito dopo incontrerà anche Monchi, sperando di portare notizie positive. La Roma, in caso di apertura da parte del club toscano, è pronta a formulare un'offerta per portare Bennacer subito in giallorosso.