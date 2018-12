Finalmente si troveranno faccia a faccia per discutere del futuro di Di Francesco (a poche ore da Roma-Genoa), delle scelte di mercato fin qui non azzeccate e di quelle future per rinforzare la squadra. Monchi e Pallotta lunedì si inconteranno a Boston un una riunione in programma da quasi un mese e alla quale prenderanno parte pure i dirigenti di marketing e comunicazione. Monchi vuole anche conoscere il budget a disposizione per il mercato di gennaio. Ovvio però che l'argomento primario sarà quello legato a Di Francesco. Il presidente, infatti, vorrebbe scaricarlo da tempo ma fin qui si era affidato alle rassicurazioni di Monchi e a quelle di Totti. La pazienza però è terminata.