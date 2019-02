Il direttore sportivo della Roma, Monchi ha dichiarato a Dazn prima dell'anticipo di campionato sul campo del Frosinone: "Giochiamo contro una squadra di Serie A, non esistono partite da sottovalutare. Si tratta di un avversario difficile, che sta attraversando un buon momento. La nuova sede all'EUR è in un posto bellissimo, rappresenta un segnale di crescita per la società che sta facendo le cose per bene. Di Francesco? Sa della mia stima nei suoi confronti, ho tantissima fiducia in lui".