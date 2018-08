Il ds della Roma Monchi ha parlato in conferenza stampa nel corso della presentazione di Steven Nzonzi: "Siamo qui per rappresentare un campione del mondo, un grande giocatore. Sono contento di averlo portato qui. Abbiamo un centrocampo forte, sono contento".



SUL MERCATO - "Il mercato in entrata finisce domani. Manca un giorno. In uscita rimarrà invece aperto. Sono contento di quello che abbiamo fatto, sono convinto si possa fare sempre meglio. Abbiamo fatto quello che volevamo: una prima parte rapida, per avere la rosa fatta subito, e poi continuare a monitorare le opportunità del mercato. Sono contento, anche se si può fare sempre meglio".



SU NZONZI ACQUISTATO PIU' VOLTE - "Significa che è forte. So cosa possa dare alla squadra. Insieme ai giocatori che abbiamo diventerà ancora più forte, con la possibilità di giocare e allenarsi con De Rossi, Cristante, Pastore, Dzeko. Può diventare ancora più forte".



SU ZANIOLO E CORIC IN PRESTITO - "Siamo rimasti veramente sorpresi da entrambi. Il dubbio di un nuovo acquisto è di vedere se conferma il livello visto nel club di origine e con loro siamo rimasti soddisfatti. Siamo tanti in quel ruolo, è vero, e dobbiamo valutare la possibilità di trovare un club in serie A per far fare uno step successivo al giocatore, soprattutto in riferimento a Zaniolo. Forse è già pronto per la serie A".