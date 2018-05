Il direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato a Premium Sport prima della sfida alla Juve: "L’obiettivo per la prossima stagione è quella di competere con la Juve per lo Scudetto? La missione è continuare quello che abbiamo fatto quest’anno. Dobbiamo continuare sulla strada di questi ultimi due mesi. Ma sarebbe una mancanza di rispetto per le altre dire che la lotta Scudetto sia solo con la Juve. Abbiamo fatto bene anche se manca ancora qualcosa: dobbiamo migliorare. La Champions rende diverso il mercato? Cambia qualcosa rispetto a quando sono arrivato, dove bisognava fare una plusvalenza. Ora siamo più tranquilli, possiamo prendere le decisioni con più calma ma questo non cambia molto. In che reparto va migliorata questa squadra? Certamente abbiamo delle idee, dobbiamo incontrarci ancora col mister per decidere ma stiamo lavorando già da tempo per trovare i calciatori che migliorerebbero la Roma. L’importante è fare le scelte insieme all’allenatore e per la Roma è un vantaggio che io e Di Francesco la pensiamo allo stesso modo"