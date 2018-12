Monchi non ha alcuna intenzione di lasciare la Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha parlato a Sky Sport alla vigilia del match contro il Viktoria Plzen: "La società non ha cambiato mai idea. La fiducia è la stessa, l'ho detto tante volte. Difficilmente perdo fiducia, se mi fido di una persona. Sono rimasto confuso leggendo alcune cose sulla situazione della Roma, quando leggo si buonuscita, di guerre e divento matto perché credo che parlino di altre società. C'è il 100% della fiducia perché è lo stesso allenatore che ci ha portato in semifinale di Champions e terzi in campionato. La responsabilità è di tutti".



DIMISSIONI - "Mie dimissioni in caso di esonero di Di Francesco? Questa è una follia, non l'ho mai detto né pensato. Voglio rimanere tanto tempo qui. Finché avrò la fiducia della società voglio rimanere qui. Ho fatto una scommessa importante venendo qui e voglio rimanere accanto a questa società che mi ha permesso di fare il ds in Italia".



RITIRO - "Fa capire alla squadra cosa non va bene e unisce il gruppo. A volte le soluzioni le trovano i giocatori parlando tra di loro".