Ancora Monchi protagonista. Il ds durante la conferenza stampa di presentazione di Cristante ha rifatto il punto sul mercato della Roma: "Abbiamo preso il miglior centrocampista dello scorso anno. Può portare tanto alla Roma e alla Nazionale. E’ un giocatore di inserimento, ha corsa e senso del gol. Ora siamo completi".



CENTROCAMPO - Sul ritiro: "Veder lavorare Eusebio Di Francesco è un grande piacere, abbiamo un allenatore che ha tanta voglia e trasmette passione anche ai 10 nuovi acquisti. Siamo ancora lontani dalle potenzialità economiche dei top club. Abbiamo due cose importanti: il lavoro e il collettivo. Due valori che non possiamo tralasciare. Questa è la strada più facile per arrivare al successo. Miglior centrocampo in Italia? Siamo contenti di quello che abbiamo, ci sono centrocampisti diversi in ogni ruolo. Non bisogna però paragonarci agli altri, l’importante è essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto". Monchi frena Herrera: "In entrata non arriverà più nessuno, in uscita devo parlare col mister, siamo in tanti a centrocampo. La clausola di Lorenzo Pellegrini non va rivista, ho sentito che vuole restare e sono soddisfatto di questo. Resterà qui a lungo e avremo modo di parlare della clausola. Abbiamo nella stessa squadra Cristante e Pellegrini, il futuro della nazionale italiana".





CHIESA - Gli si illuminano gli occhi quando gli domandano di Chiesa: "Mi piace Chiesa, mi piace davvero. E’ forte. Però non possiamo parlarne oggi e al momento non è nella mia testa essendo in primis un giocatore della Fiorentina. Cessioni? Tutto ha un tempo, non so dirti le tempistiche precise ma le offerte per essere accolte hanno un tempo".



SCUDETTO - Il ds spagnolo conclude così: "Utopia scudetto? L’anno scorso siamo arrivati a un passo dalla finale di Champions, è difficile visto che negli ultimi 7 anni ha vinto sempre la stessa squadra. Noi dobbiamo mettercela tutta per provarci. Basta parole però, ora i tifosi vogliono i fatti.