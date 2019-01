La Roma prova la mossa d’anticipo per arrivare a Gianluca Mancini dell’Atalanta. Secondo quanto riportato da “Il Giorno”, il club giallorosso avrebbe offerto Diego Perotti in prestito da gennaio, per poi entrare nella trattativa estiva per il difensore nerazzurro. L’Atalanta – che sta cercando il sostituto di Rigoni – ci pensa, la Roma vorrebbe replicare la trattativa Cristante: 5 milioni per il prestito oneroso più altri 20 per il riscatto.