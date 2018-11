Sarà un mercato di riparazione, nel vero senso della parola. Anzi se sarà possibile Monchiiniziata a luglio e non del tutto azzeccata. Il ds spagnolo,secondo Leggo, è già all'opera per cedere chi finora ha deluso o chi cerca più spazio per dare il benvenuto a chi, sulla carta, può migliorare la rosa di Di Francesco. L'obiettivo del ds - che in estate ha accolto tra Fiumicino e Ciampino 13 acquisti - è quello di cambiare il nome a 4-5 armadietti a Trigoria.Al posto del primoultimo luccicante prodotto del vivaio dell'Atalanta. I rapporti col club bergamasco, dopo l'affare Cristante, sono ottimi e si potrebbe ricreare una formula simile a quella che ha portato il centrocampista a Roma: prestito biennale più obbligo di riscatto a cifre leggermente inferiori (25 milioni). L'affare potrebbe chiudersi a gennaio, ma l'Atalanta vorrebbe trattenere il difensore fino a giugno.Per l'immediato c'è sempreche vista l'età (18 anni) prenderebbe però il posto del deludente Bianda destinato ad andare in prestito in serie B.La priorità per Di Francesco resta il centrocampista, anzi un regista che possa affiancare Nzonzi e dare fiato a De Rossi che continua a combattere con l'infiammazione al menisco destro.che fatica a trovare il rinnovo col Porto nonostante le dichiarazioni di facciata. Sul taccuino di Monchi c'è pureper il quale sarebbe decisivo l'intervento di Raiola.Perotti era già stato messo sul mercato in estate ma aveva rifiutato diverse offerte. Al loro posto Monchi vorrebbe Darmian (mai utilizzato da Mou nello United) e uno