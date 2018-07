Olsen, sempre più Olsen. Ma non solo Olsen. Spieghiamo: la Roma ha presentato un'offerta ufficiale da 10 milioni al Copenaghen forte del sì del portiere svedese che si "acconterebbe" di un ingaggio da 1,5 milioni più bonus. Dalla Danimarca hanno alzato il tiro: 16 milioni. Monchi è convinto di chiuderla a metà strada, e quindi a 13 milioni. E vorrebbe chiudere entro metà della prossima settimana per garantire a Di Francesco di poter lavorare il prima possibile col futuro portiere titolare della squadra che ha portato la Svezia ai quarti di finale grazie alle sue parate.



GLI ALTRI - Nel frattempo che si sblocchi l'affare Olsen, però, non sono escluse sorprese. Ieri è circolato il nome di Cech che però è stato smentito seccamente a Trigoria. Diverso il discorso per Areola. Raiola sta provando a convincerlo a lasciare Parigi, ma ormai i tempi sono davvero stretti. Decadute, invece, le candidature di Zoet (non convince e ha appena rinnovato col Psv) e Cillessen (troppo caro).