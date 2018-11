Rafinha e Denis Suarez nel mirino, Monchi vuole fare la spesa tra le riserve del Barcellona. L’ex interista in questa prima parte di stagione ha giocato solamente 304 minuti: sette spezzoni di gara e un gol. Discorso ancora più tragico per Denis Suarez. Dopo le appena dieci presenze in campionato dello scorso anno, il centrocampista è stato totalmente bocciato da Valverde in questa stagione, lasciandolo sempre ai margini della squadra e non schierandolo in campo nemmeno una volta.

La partenza dell’ex Villarreal è ormai certa, quella del figlio di Mazinho quasi. La concorrenza è tanta, ma Monchi – secondo quanto riportato da Don Balon – starebbe provando a inserirsi nelle trattative per portare i due giocatori a Trigoria. Suarez, richiesto anche da Napoli e Chelsea, ha un contratto in scadenza nel 2020 e una valutazione di circa quindici milioni di euro. Affare più complicato invece quello legato a Rafinha, richiesto dai top club e che ha una valutazione di circa 35 milioni di euro.