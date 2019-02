Il suo futuro a Roma non è ancora certo. Ma Monchi è tranquillo, sta già programmando il mercato estivo e mantiene vivi i contatti con i giocatori più interessanti: un segnale di serenità, nonostante le voci dall'estero diventino sempre più forti. In particolare, a centrocampo potranno arrivare rinforzi in estate quando nel mirino rimarrà certamente Ruslan Malinovskyi: classe '93, l'ucraino gioca nel Genk e il suo rendimento rimane sempre su livelli molto alti. Monchi lo segue da anni, è stato trattato anche a gennaio ma la Roma ha preferito non affondare il colpo.



IDEA ESTIVA - A giugno però lo scenario potrebbe cambiare: se Monchi rimanesse al timore, il nome di Malinovskyi verrebbe certamente considerato nella lista per il centrocampo giallorosso. I contatti con l'entourage del giocatore rimangono frequenti, l'ucraino piace tanto e ha le caratteristiche oltre che i costi giusti per rientrare nel progetto della Roma che verrà. Insomma, la lista per giugno esiste e Malinovskyi è presente. Sottolineato in giallo-rosso, poi il suo acquisto dipenderà da diversi fattori perché c'è anche l'aspetto allenatore da considerare. Intanto lo scouting della Roma prosegue, Malinovskiy è nel mirino...