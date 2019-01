Durante il forum alla Gazzetta dello Sport Monchi ha smentito l'interesse per alcuni calciatori accostati alla Roma nelle ultime settimane. Tra questi Dendocker, Ozyakup, Herrera e Rugani bollati come "acquisti impossibili". Il ds si è soffermato sul difensore juventino: "Hanno rifiutato 40 milioni dal Chelsea, non possiamo spendere così tanto per un centrale di difesa".