Con un anno di ritardo riparte la caccia al vice-Salah. Uno dei nomi che piace a Monchi – riporta AS – è Iago Aspas, esterno destro di piede mancino che ha impressionato con il Celta Vigo quest’anno (20 gol e 5 assist in Liga). Il giocatore, che non ha mai voluto lasciare la Spagna, potrebbe essere attratto da un’offerta di contratto importante. Su di lui anche l’Atletico Madrid, che da tempo ha il suo nome in agenda. Il fratello del giocatore ha parlato di futuro a Radio Crc: “Ha tante fidanzate dietro calcisticamente parlando, poi il mercato per colpa dei cinesi si è alzato tantissimo e la clausola di 40 milioni di mio fratello non sembra neanche una cifra elevata. Al Celta Vigo si trova molto bene, è come il Totti della Roma ma questo non vuol dire che non verrebbe a Napoli anche perché adesso ha in testa solo il Mondiale".