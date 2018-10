Nell’ultima gara di Ligue 1 lo scouting giallorosso – riporta il “Sun News Online” – era a Bordeaux per seguire l’esterno nigeriano Samuel Kalu nella partita contro il Nizza di Balotelli. Molto veloce e abile tecnicamente, arriva dal Gent e in stagione ha all’attivo un gol e due assist. Ma la Roma non è l’unica interessata: su di lui anche club di Premier (Chelsea, Everton, Newcastle, Wolverhampton e Leicester) e della Liga spagnola (Atletico Madrid, Villarreal e Siviglia).