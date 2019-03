“Il ritorno del Leone”. Così il Siviglia sul suo sito ha annunciato il ritorno di Ramon Monchi a soli 20 mesi dal suo addio per tentare l’avventura romanista e dopo dieci giorni dal suo addio alla Roma. Il dirigente spagnolo si è rifugiato nella sua comfort zone rifiutando la corte dell’Arsenal e oggi alle 13 terrà la conferenza stampa di (ri) presentazione come direttore sportivo generale. Sui social del Siviglia, però, più che l’entusiasmo dei tifosi andalusi è andato in scena la rabbia di quelli romanisti. Il club giallorosso sta pagando i tanti errori di Monchi e mai in questa stagione è stata tra le prime quattro in campionato. “Se vedremo al Circo Massimo”, gli rinfaccia qualcuno ricordando una sua vecchia dichiarazione a Pinzolo. Oppure “Ma quale leone, sei scappato da coniglio” mentre qualcun altro aggiunge: “Non c’è scritto se vende, c’è scritto se scappa”, anche questa in riferimento a sue vecchie parole. Oltre a insulti non pubblicabili c’è pure chi lo ringrazia ironicamente: “Cento milioni per Pastore, Nzonzi e Schick. Gracias Santone Ramon, ora portateli a Siviglia”. E chi medita vendetta: “L’anno prossimo voglio incontrare il Siviglia in Europa League ed asfaltarlo”