Sembra riaprirsi l'asse di mercato Roma-Ajax, dopo l'operazione andata a buon fine per Kluivert e quella sfumata per Hakim Ziyech. Secondo il quotidiano olandese Voetbal International, Monchi ha messo gli occhi sul giovane centrocampista Van De Beek, che nei prossimi mesi potrebbe aver voglia di cambiare aria a causa delle poche partite da titolare giocate con i lancieri in questo inizio di stagione.