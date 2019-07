Roma-Siviglia, piste di mercato che si intrecciano: con l'arrivo di Pau Lopez in giallorosso, Robin Olsen è con la valigia in mano fuori da Trigoria. Secondo quanto riporta il Diario de Sevilla, il portiere svedese sarebbe un'idea del Siviglia, dove c'è Monchi che l'aveva portato in Italia. Prima, però, bisogna trovare una sistemazione a Sergio Rico rientrato dal prestito al Fulham.