Il ds giallorosso Monchi parla a Roma TV prima della sfida con il Real Madrid: "Serata bellissima e magica per tutti coloro che sentono questa società. Credo sia meritato per tutti, non solo per Francesco. Sono calciatori che hanno avuto tanto successo nella storia. Schick e Zaniolo? Magari, tutti i calciatori della Hall of Fame hanno avuto un inizio così come Nicolò e Patrik. Ci sono i momenti difficili all’inizio, poi sono diventati grandi. Bisogna essere convinti che diventeranno importanti. Real Madrid? Vero che hanno avuto problemi fisici, ma adesso manca solo Casemiro. Non possiamo guardare indietro, dobbiamo vincere".