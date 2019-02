Monchi, direttore sportivo della Roma, parla a Sky Sport prima della sfida con il Chievo: "Speriamo che stasera la Roma sia più vicina a quella vista contro il Milan, la squadra si è allenata benissimo. I ragazzi sono carichi per trovare la strada della vittoria. Zaniolo? Siamo tutti contenti del suo percorso, dobbiamo lasciarlo tranquillo perchè è in continua crescita e stiamo parlando un pò troppo. Aiuta tanto la squadra ma non è l'unico".