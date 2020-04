Vincenzo Montella, ex attaccante della Roma, parla della 9 non data a Batistuta ai tempi giallorossi. Queste le sue parole a Sky Sport: “Quando arrivò, per circa un mese, ci fu uno spot mediatico in cui si diceva che la 9 dovesse andare a Bati. A me non fu mai chiesta la maglia, se me lo avessero chiesto, o la società o Gabriel, sicuramente l’avrei lasciata. A Bartelt la chiesi io, era il mio sogno giocare con la 9. E’ una forma di rispetto, di considerazione. Io non ho avuto nessuna difficoltà a non lasciarla, dato che non è stata chiesta”.