Roma-Monza formazioni, dove vederla in tv e streaming

Dopo il passaggio del turno contro il Porto,. Dopo i ko di Bologna e Milan può accorciare sulla zona Europa. Il Monza, invece, va a caccia di punti ma classifica non sorride. All’andata tante polemiche per il calcio di rigore non fischiato per un fallo su Baldanzi. L’Olimpico va verso un altro sold out, i giallorossi nel 2025 sono ancora imbattuti in Serie A.

Partita: Roma-MonzaData: lunedì 24 febbraioOrario: 20.45Canale Tv: Sky, DaznStreaming: Sky Go, Now, Dazn(3-4-2-1): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Gourna-Douath, Cristante, Salah-Eddine; Soulé, El Shaarawy; Shomurodov.. Ranieri.(3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, Palacios, Carboni; Pereira, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos; Ciurria, Mota Carvalho; Ganvoula.. Nesta.Dovbyk non recupera dal problema all’adduttore destro, pronto Shomurodov a guidare l’attacco. Torna Cristante dopo il turno di squalifica. Pienamento recuperato Rensch. Dybala può riposare. Nesta deve ancora fare a meno di Pessina.

: la sfida tra Roma e Monza sarà trasmessa da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco e dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Match visibile anche su Sky ai canali Sky Sport Calcio (numero 202), Sky Sport 4K (214) e Sky Sport (251).: l'app di DAZN è scaricabile anche su device portatili con sistema operativo iOS o Android; da browser basterà accedere al sito ufficiale inserendo le credenziali fornite durante la creazione dell'account. Agli abbonati Sky, invece, è riservato il servizio streaming Sky Go. L'altra opzione è offerta da NOW.

: Su DAZN telecronaca affidata a Riccardo Mancini, commento tecnico di Fabio Bazzani.La telecronaca di Sky è invece affidata a Maurizio Compagnoni, la seconda voce è Riccardo Montolivo.