Avesse uno di quei push-pop che vanno tra i ragazzini lo userebbe tanta è la noia nel primo tempo. Ripresa leggermente più movimentata.Una gara di attenzione, senza concedere chance ma senza nemmeno perdere la concentrazione quando a inizio secondo tempo i lombardi provano a dare un senso alla trasferta.Regge poco più di 25 minuti in cui ha poco lavoro da sbrigare. Esce per infortunio. (27’pt Smalling 6,5: Nella ripresa è provvidenziale due volte di testa)Gioca d’anticipo, senza dannarsi l’anima e assicurando sempre una copertura assicurativa con tutti i bonus annessi. Si prende la giusta quota dopo un’ora quando chiude il match con un colpo di testa senza discussione.Sa di giocarsi molto, e parte forte. Ma pure con un errore che ricorda drammaticamente quello di Spinazzola a Torino. Poi riprende in mano il nastro e confeziona una gara con poche macchie e tanta volontà.: In questi casi si dice partita ordinata, perché riesce difficile dire altro. Fin qui è tra i pochi ad averle giocate tutte, un motivo ci sarà.Dopo il secondo tempo sontuoso di Torino il serbo confeziona un lancio lucido e illuminante per il raddoppio assicurando sempre una dose di melatonina al reparto. Uno così in serie A fa la differenza.: Dai suoi piedi partono le due azioni più pericolose della Roma, senza contare un taglio provvidenziale su Petagna. Potrebbe esagerare e spingere un po’ di più, ma fa bene a dosare le forze. (65’ Spinazzola 6: la motivazione in più deve nascere da questo Zalewski)Pauletto 100 bellezze, e la quota d’oro la tocca proprio all’Olimpico. Il primo gol è una perla: corsa con un solo obbiettivo negli occhi. Liberatorio, meritato. Perché fino a quel momento aveva provato quasi da solo ad alzare il tasso tecnico di una partita bruttina. Poi arriva di cattiveria a chiudere il tap-in dopo il tentativo di Abraham. E’ sembrato di rivedere Montella. (65’ El Shaarawy 6: il miglior cambio)Si preoccupa di non scoprire troppo il centrocampo come accaduto in buona parte a Torino. L’opportunità per far male al Monza si presenza ma prima spara alto, poi sulla schiena di Marlon. Alza la media col solito angolo d’oro. (80' Bove sv)Stavolta è lui al mettersi al servizio. La sponda per Dybala, per ripagare il debito di Torino. E una intesa che cresce. Nella ripresa fa danzare tutto il Monza ma non gli riesce la magia sul più bello. (80' Belotti sv: prova subito a cantare ma spara centrale): La Roma parte piano, con la coppia Matic-Cristante un po’ a sorpresa. L’acceleratore di appetito lo porta Dybala e da quel momento in poi è tutto sul velluto. La classifica dice 10.: Ammira il capolavoro di Dybala, poi fa il suo opponendosi ad Abraham, Ma non ha il supporto del reparto. Evita il peggio almeno.Usa maggiore convinzione rispetto ai compagni di reparto, ma pure lui balla parecchio: Pasticcio brutto su Abraham in occasione del 2-0. Che costa caro. (1’st Molina 5,5: un po’ di scossa la porta, ma dura meno di una batteria da cellulare vecchio stampo): Soffre Dybala ed è spesso in ritardo. Diciamo che di fronte a lui non c’è una diga a proteggerlo.: Spinge poco o nulla. Eppure è uno che non si fa pregare per correre.Prova a incidere nel primo quarto d’ora, poi gioca a sprazzi. (62’ Colpani 6 entra nel momento peggiore)Un insieme di vorrei ma non posso. O non voglio. Trotterella senza dare mai l’idea di avere qualcosa di concreto da mostrare. Si fa anche prendere a sportellate da Dybala sul primo gol. (84' Bondo sv)Dell’Olimpico aveva solo annusato l’odore. Stasera non si allontana tanto da quella sensazione. Nel finale però almeno ci prova e prende pure la parte alta della traversa.Arriva con un quarto d’ora di ritardo sulla seconda infilata di Dybala. E pure per il resto del match non è che rispetti gli orari di consegnaSembra il parente lontano del giocatore che ha fatto benissimo lo scorso anno a Verona. (62’ Ciurria 5,5: si fa notare solo per l’ammonizione): Narcotizzato dalla coppia Smalling-Ibanez, non ha mai uno spunto. E finisce per diventare malinconico. (62’Mota 5,5: anonimo fino a uno sprint finale): Si gioca molto, forse tutto. Il Monza è accorto, forse troppo. E dopo la magia di Dybala si scioglie definitivamente. Un disastro. Cosa fare ora?