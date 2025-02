Roma-Monza, le pagelle di CM: Angeliño custode, Saelemaekers da sballo. Ganvoula ci prova

Tutto (troppo) facile per la Roma contro il Monza. Angeliño solito super protaginista con il terzo gol nelle ultime 8 partite. Bene anche Soulé, Shomurodov e Saelemaekers. Per il belga quinta rete stagionale e record personale in un’annata. Il Monza sembra ormai destinato alla Serie B6 – Spettatore non pagante per i primi 40 minuti, poi una bella parata su Ganvuola evita il gol del Monza.6,5 – Qualche problemino all’inizio, ma cresce col passare dei minuti. Si è messo alle spalle il dolore alla caviglia ed ha giocato una grande partita.

6,5 – Il professore torna dopo 4 panchine di fila. Tiene a bada senza troppi problemi Ganvoula.6,5 – Gioca sempre e spolvera un’altra grande prestazione. Gli errori del match col Porto sono alle spalle.7 – Col Porto è rimasto fuori per squalifica, torna col Monza e dopo 10 minuti con un bel sinistro a giro regala il vantaggio alla Roma. Spina nel fianco costante dei giocatori del Monza (dal 69’ Rensch 6: entra e fa una gara ordinata)6 – Ieri il rinnovo fino al 2029 e oggi Ranieri lo schiera dal 1’. Niccolò ha la palla dell’1-0 ad inizio gara ma spara fuori da pochi metri.

7 – Padrone assoluto del centrocampo. Complice anche un Monza che sembra già aver staccato la spina con largo anticipo. Nel finale anche la gioia del gol del 4-07,5 – La solita furia sulla sinistra. Spinge tanto e sbaglia pochissimo. Al 73’ trova anche il gol del 3-0. Terzo gol stagionale, ormai sempre più decisivo (dall’80’SV)7 – Dopo la gemma di Parma torna dal 1’ e inizia la partita con una bella azione in solitaria. Poi ubriaca Kyriakopoulos e serve un cioccolatino per Shomurodov.

6,5 – All’andata è stato al centro delle polemiche per il fallo da rigore non fischiato dopo l’intervento Kyriakopoulos nei suoi confronti. Oggi all’Olimpico si prende la scena ed è tra i migliori in campo. Sfiora anche il gol nel secondo tempo (dal 61’ Dybala 6,5: regala qualche bella giocata e l’assist per Cristante)7 – Titolare ancora una volta a causa del problema fisico di Dovbyk. È bravo in occasione del gol con la sponda per Saelemaekers. Poi si fa trovare pronto per il 2-0 (dal 69’6: prezioso per gestire il risultato)

Allenatore:7 – La Roma è rinata e gran parte del merito è suo. Gara mai in discussione e giallorossi in controllo fin da subito.Turati 6 – Non può nulla sui gol. Nella ripresa salva su BaldanziLekovic 5,5 – L’attacco della Roma gli crea tanti problemi e non si salva neanche luiBrorsson 5,5 – Perennemente in difficoltà con l’attacco della Roma.5 – Gara anonima, sbaglia tanto e Shomurodov fa tutto quello che vuole. Poi esce per infortunio (dal 77’ Palacios SV)5 – Dalla sua parte c’è Angeliño e pensa più a difendere che ad attaccare, ma con scarsi risultati.

5 – Cristante lo annulla in mezzo al campo. Il Monza non giro anche per divrsi errori in fase di impostazione. Prende anche un giallo dopo esser stato saltato con troppa facilità da Saelemaekers5 – Un fantasma in mezzo al campo (dal 56’ Martins 5: gara difficile per tutti, soprattutto per chi entra)5 – Soulé da quella parte fa quello che vuole. Il secondo gol della Roma lo ha sulla coscienza.5 – Prova opaca a dir poco. Non si vede mai e Nesta lo cambia prima dell’ora di gioco (dal 56’5: non dà la scossa)

5 – Ci prova con un tiro da fuori al tramonto del primo tempo, per il resto si vede troppo poco (dal 68’ Keita 6: si prende i fischi da ex laziale)6 – È l’unico che prova a fare qualcosa in più. Al 42’ va a un passo dal gol, ma Svilar con una bella parata gli nega la gioia della prima rete in A (dal 46’ Petagna 5: tocca pochissimi palloni): Nesta 5 – Arriva a Roma con 11 calciatori indisponibili e una classifica horror. L’atteggiamento della squadra sembra quello di una squadra ormai rassegnata al proprio destino.