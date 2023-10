Roma-Monza (domenica 22 ottobre con inizio alle ore 12.30 in diretta su Dazn e Sky) è una gara valevole per la nona giornata di campionato in Serie A dopo la seconda sosta stagionale per le nazionali.



LE ULTIME - Mourinho è ancora alle prese con l'emergenza infortuni: sempre assenti Smalling, Kumbulla, Pellegrini e Dybala oltre ad Abraham. Dall'altra parte Palladino non può contare su Izzo, Bettella e Caprari.



PROBABILI FORMAZIONI



ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.



MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo. All. Palladino.