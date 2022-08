Continua il tour de force della Serie A 2022-23, con il calendario contingentato causa Mondiali. Nel massimo campionato, è già tempo di turno infrasettimanale. Martedì alle 20.45 la Roma ospita il Monza al Meazza. Dopo il pareggio con la Juve, la squadra di Mourinho torna in campo, con El Shaarawy probabile titolare. Per gli ospiti, 3-5-2 con Petagna e Caprari in avanti.



Martedì 30 agosto, ore 20.45: Roma-Monza (Dazn)



ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Pellegrini, Matic, Zalewski; Dybala, El Shaarawy; Abraham.



MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Caldirola, Marrone, Carlos Augusto; Birindelli, Valoti, Sensi, Pessina, Molina; Petagna, Caprari.