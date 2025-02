Roma-Monza LIVE, le formazioni ufficiali: ci sono Soulé e Ganvoula, out Dybala e Zeroli

Getty Images

è il posticipo del lunedì sera della 26esima giornata della Serie A con calcio d'inizio allo Stadio Olimpico alle 20.45. I giallorossi di Claudio Ranieri sono reduci dal passaggio agli ottavi di Europa League e in campionato sono lanciatissimi verso una rincorsa clamorosa ad un piazzamento europeo. I ko di Bologna, Fiorentina e Milan favorirebbero un aggancio a -1. Il Monza, invece, è sempre più in una situazione disperata di classifica con il Parma, prima delle squadra oggi salve, che è a +9 in classifica.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Pisilli, Angeliño; Soulé, Baldanzi; Shomurodov All. Ranieri.MONZA (3-4-2-1): Turati; Brorsson, Lekovic, Carboni; Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Kyriakopoulos; Dany Mota, Ciurria; Ganvoula. All. Nesta.Partita: Roma-MonzaData: lunedì 24 febbraioOrario: 20.45

Canale Tv: Sky, DaznStreaming: Sky Go, Now, Dazn