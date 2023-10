I giallorossi di Mourinho cercano la terza vittoria di fila in campionato per rilanciarsi in chiave Europa, di fronte la squadra di Palladino, che arriva da due successi di fila. Tra i padroni di casa non ci saranno Pellegrini e Dybala, che lavora per esserci domenica prossima contro l'Inter, il Monza dovrà fare a meno del Papu Gomez, squalificato due anni per doping Rui Patricio; Mancini, Cristante, N'Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti.- Di Gregorio; D'Ambrosio, Marì, Caldirola; Pedro Pereira; Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulous; Colpani, Machin; Colombo.