José Mourinho e Raffaele Palladino si ritroveranno di fronte domenica allo Stadio Olimpico, dove la Roma riceve il Monza. Nella conferenza stampa della vigilia l'allenatore portoghese è tornato sull'ultimo precedente dello scorso 4 maggio, quando la sfida finì in pareggio per 1-1.



Allora ci furono molte polemiche per l'arbitraggio di Chiffi, difeso così da Palladino: "L'arbitro è stato perfetto, invece la loro panchina è stata scandalosa per tutte le proteste". ecco le parole odierne di Mourinho: "Non conosco Palladino, non abbasso il mio livello".