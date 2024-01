Roma, Mou cerca altri rinforzi: per la difesa in pole Chalobah, lontano in quota il ritorno di Matic

Josè Mourinho chiede altri rinforzi per centrare la zona Champions e magari riportare la Roma in una finale europea per il terzo anno consecutivo. Lo Special One, dopo l’arrivo del giovane Huijsen in prestito dalla Juventus, vuole puntellare una difesa rimasta corta numericamente: l’obiettivo numero uno è Trevoh Chalobah, in uscita dal Chelsea e dato in giallorosso a 3 dagli esperti di Sisal, seguito da Pablo Mari del Monza a 4,50, con il giovane francese del Salisburgo Omar Soulet, a chiudere il podio in lavagna a quota 6. Per quanto riguarda il centrocampo, visto le difficoltà di Renato Sanches, ancora out per infortunio, va seguita la pista Fabian Ruiz, dato a 4,50 su Better mentre un ritorno a Roma di Nemanja Matic, venduto in estate al Rennes, club con il quale è già ai ferri corti, paga 9 volte la posta.