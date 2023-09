Nuovo anno, stesse brutte abitudini. Dopo la sconfitta con il Milan, la seconda in tre gare, Jose Mourinho ha deciso di non presentarsi ai microfoni delle emittenti televisive che lo aspettavano per la consueta intervista post partita, come stabilito da contratto. A riportare il messaggio è la stessa società giallorossa che l'ha fatto presente alle tv di stanza all'Olimpico.



SEMPRE LUI - E non è la prima volta per lo Special One. A differenza però delle altre volte in cui - squalificato - sceglie di non parlare coi media, stavolta l'ex Inter era regolarmente in panchina ed è sembrato molto nervoso. Prima un battibecco con Pioli durante la gara, poi la fuga negli spogliatoi e la bocca cucita. Con un solo punto in tre partite, l'inizio della Roma è da dimenticare. Forse anche per quello Mou ha deciso di non gettare ulteriore benzina sul fuoco.