L'ex ad del Catania Pietro Lo Monaco è tornato a parlare di José Mourinho, con cui ha avuto in passato dei diverbi. Lo ha fatto a Station Radio. "Le sue espulsioni sono film visti e rivisti, che si ripetono soprattutto negli ultimi tempi. Molte società impostano programmi a cui è difficile trovare un senso, tra queste la Roma di Mourinho. Riesce a buttar fumo negli occhi, ma è un tecnico che costa circa otto milioni di euro l’anno alla società, con una dispendiosa campagna acquisti. È protagonista di continue sceneggiate, che hanno il solo obiettivo di distogliere l’attenzione dal delicato momento tecnico di una squadra in difficoltà sul campo, su cui probabilmente preferisce non esprimersi. Sono vicende che fanno parte del personaggio, che non fanno discutere tanto nella loro esplicazione quanto nella presa che hanno sull’opinione pubblica".