Roma-Mou: la verità sull'esonero e sulla penale in caso d'addio

La Roma incassa un'altra sonora sconfitta in casa del Milan e il suo allenatore, José Mourinho, campeggia ancora sul banco degli imputati. Secondo quanto riporta La Repubblica, il club sarebbe titubante nell'esonerarlo per un motivo: l'esistenza nel contratto del portoghese di una penale in caso di addio a stagione in corso. Ecco perché resta improbabile l'addio anticipato, vista l'abitudine, sempre avuta in carriera da Mourinho, di tutelarsi con tali penali incassate in passato dal Chelsea, dal Manchester United e dal Tottenham.