La finale dinon si è fermata all’ultimo rigore, quello ribattuto e poi segnato da. Deluso e amareggiato per il risultato e la direzione di gara,prima davanti alle telecamere e poi allo stesso inglese, faccia a faccia.- I video con lo Special One che inveisce contro l’arbitro sono diventati ben presto virali. Nelle immagini si vede il"Sei una fott*** disgrazia.", le parole rivolte a Taylor che stava per mettersi in macchina e lasciare l’impianto. “Anche Rosetti (designatore UEFA) è stato capace di dire che non era rigore e tu non sei stato capace”. Qui Mou si riferisce al rigore prima concesso e poi tolto dal Var al Siviglia dopo un intervento di Ibanez sulla palla.- Protagonista anche lo stesso Robertoche aveva provato in precedenza ad abbracciarlo per calmarlo, invano. L’allenatore infatti l’aveva scansato per poi aggiungere:Già nelle interviste del post-partita, come detto, Mou aveva espresso il suo pensiero: “questi i suoi virgolettati. Non è difficile immaginare ora che per Josè Mourinho possa arrivare una squalifica, una sanzione o un provvedimento di altra natura.