L'allenatore della Roma José Mourinho ha parlato, al Corriere dello Sport, dell'attaccante che la sua squadra cerca sul mercato. "Abraham si è infortunato il 5 giugno, stiamo parlando di 63, 64 giorni e per me c’è un nome. Ce n’ è uno, perché io di solito sono molto obiettivo e pragmatico, ma non è possibile prenderlo: così mi è stato detto da Pinto", ha svelato il portoghese.