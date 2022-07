Forse questa mancava nel palmares di José Mourinho #ASRoma pic.twitter.com/KZuVdlpHIB — AS Roma (@OfficialASRoma) July 22, 2022

Si tratta di un momento magico per la. Sull'onda lunga della vittoria in, i giallorossi stanno conducendo un mercato di alto livello: si sono assicurati, ma non hanno intenzione di fermarsi. Intanto durante la preparazione estiva in, l'allenatore di Setubal si è reso protagonista di un curioso siparietto.- La Roma infatti si è prestata a uno dei momenti più emozionanti di un suo tifoso portoghese: la. Tutto è nato dalla richiesta di una foto dei due prossimi sposini con Mourinho. Una volta scattata, il ragazzo ha approfittato per inginocchiarsi e chiedere la mano alla sua lei. Il sì di questa ha fatto scattare gli applausi di tutto lo staff tecnico giallorosso con Mou a "benedire" questa nuova unione. Il tifoso ha chiosato così: "Forza Roma sempre, unica maglia. I tifosi della Roma sono differenti".