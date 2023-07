Dopo una lunga trattativa, partita già lo scorso anno ma non andata a buon fine, per Davide Frattesi, la Roma è chiamata a virare su altri obiettivi per rinforzare un centrocampo che ha già visto l’innesto a parametro zero dell’ex Lione Houssem Aouar. Josè Mourinho sembra guardare ancora in Ligue 1, con precisione in casa PSG, per un altro rinforzo: lo Special One ha messo gli occhi sul connazionale Renato Sanches e sull’azzurro Marco Verratti, visti in giallorosso tra 4 e 5 volte la posta, dietro al favorito numero uno, l’olandese Donny Van de Beek, ormai fuori dal progetto del Manchester United, offerto a 3,50. Più lontana invece una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rodrigo De Paul, con l’argentino in forza all’Atletico Madrid dato di nuovo in Italia a quota 9.