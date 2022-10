L'allenatore della Roma Josè Mourinho ha parlato a Sky dopo la vittoria di Helsinki contro l'HJK in Europa League:



"Non sono divertito, ma soddisfatto. Conoscevamo il risultato del Ludogorets, abbiamo fatto bene in diversi momenti e fatto esordire Faticanti in corso e Volpato dall'inizio. Abbiamo sempre una sorpresa sgradita prima del fischio d'inizio, stavolta è stato Ibanez malato. Ora abbiamo bisogno dell'aiuto dell'Olimpico come l'anno scorso contro il Bodo/Glimt".



FATICA - "Già contro il Ludogorets ci siamo messi pressione, oggi c'era un obbligo quasi morale per chi è arrivato qui da Roma risparmiando per viaggiare con la squadra. Ora riposiamo, domani torniamo a casa".



ZALEWSKI E VOLPATO - "Fa bene anche a me stesso questa freschezza. In tutta la mia carriera ho allenato squadre piene di campioni, era difficile dare spazio ai giovani. Invece è bello veder crescere questi ragazzi, ce ne sono tanti e a me fa un grande piacere. L'importante è non perdere la testa, di questi tempi è facile".