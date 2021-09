La Roma torna in Europa e prova a mettere alle spalle il derby. Domani i giallorossi sfideranno lo Zorya, squadra ucraina. Ecco le parole di Josè Mourinho in una conferenza difficoltosa tra ritardo dell'aereo e le incomprensioni con la traduttriceHo giocato contro lo Zorya qualche anno fa a dicembre. Le condizioni erano diverse, oggi le condizioni sono molto buone per giocare. Non ho visto la superficie, ma la temperatura è buona per giocareAbbiamo analizzato quello che era possibile analizzato. Abbiamo visto i loro preliminari di Europa League, le partite contro il Bodo e le principali di campionato. Non sappiamo se domani cambieranno qualcosa, giocano con un modulo fisso 4-4-2 molto ben lavorato e la squadra organizzata. ci metterà in difficoltà. Vogliamo vincere ma è una squadra che ci può mettere in difficoltàCerto, la motivazione te la dà la competizione. Preferisco vincere la Champions, ma stiamo giocando la Conference. Stiamo giocando tanto, l'obiettivo non è il trofeo è vincere domani e finire primi nel girone.Questa cosa dei favoriti è complessa. Oggi ogni paese ha organizzazione. Non si trovano più differenze così grandi tra paesi. Sarà la quarta diversa con cui gioco qui e non è mai stata una partita facile. Domani non sarà facile, la squadra è organizzata con un 4-4-4-2 fisso e i giocatori sanno quello che devono fare. Dovremo essere concentrati perché la partita non ha niente di semplice.I cambi sono una cosa, la seconda squadra è un altro. Non esiste il concetto di seconda squadra. Abbiamo la necessità di far riposare alcuni giocatori e dobbiamo dare l'opportunità a chi ha giocato meno di scendere in campo. L'obiettivo è vincere.