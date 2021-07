È arrivato il giorno della presentazione di José Mourinho. Presso la suggestiva Terrazza Caffarelli, al Campidoglio, ecco lo Special One affiancatoLa conferenza è distribuita live in 50 Paesi, presenti oltre 70 giornalisti da tutta Europa. Sotto la scalinata al Campidoglio presenti circa 20 tifosiInnanzitutto fatemi ringraziare i tifosi. L'entusiasmo mostrato è eccezionale, ho avuto subito una sensazione forte. Mi sento in debito perché non ho fatto ancora nulla per loro. E' stato molto emozionante, la prima cosa che devo fare è questa. Poi ringrazio i Friedkin e la società, ma il modo in cui i tifosi mi hanno ricevuto è stato veramente fantastico. Mi ha colpito davvero.E' un significato molto simile a quello che ho provato io parlando con i Friedkin. Il modo in cui hanno parlato con me, il progetto mi ha convinto.. Ed è fondamentale. Quello che la proprietà vuole non è il successo oggi e i problemi domani ma una situazione sostenibile. Questa è la ragione principale. Abbiamo una mentalità di lavoro, non siamo qui in vacanza.. Si confonde a volte la città col club e questa è una responsabilità che sento. Ripeto siamo qui per lavorare, per questo allenamento è alle 16 vi saluto. Ciao (scherza, ndr). ​ L'eredità che vogliono per questo club. Non dimenticare mai il passato fantastico di questo club.“Ho dovuto già cambiare telefono tre volte perchè non so come fate a trovarmi sempre. E’ fantastico, incredibile, quando non lavori qui l’Italia ti manca. C’è un lavoro da fare internamente e noi, all’interno del club, dobbiamo focalizzarci sul nostro lavoro. Voi giornalisti sul vostro, noi sul nostro. So di non essere simpatico quando lavoro e magari per voi non sarà un piacere. Ma io devo difendere il mio club dall’interno. Tutti noi all’interno di Trigoria sappiamo di avere un lavoro da fare, rispettando il vostro”“Conoscere il gruppo. Non andiamo a cambiare cose prima di non sapere come è composto il gruppo. Ovviamente ci sono dei principi non negoziabili, basicamente è questo. Oggi c’è il primo giorno di allenamento e voglio che i miei giocatori sappiano subito il nostro modo di allenare. Preferisco in questo momento andare nella direzioni di tutto il club, non solo dei calciatori. La quarantena mi ha permesso di parlare già con le persone a Trigoria e ho visto una gioia terribile di lavorare insieme”.Non ho parlato con nessuno, puoi pensare che non è vero ma ti dico la verità. Non ho parlato con nessuno. Parlo con Tiago, con la proprietà e con il club ma di giocatori non ho parlato con nessuno.