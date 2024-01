Roma, Mourinho a rischio? C'è uno scenario

José Mourinho è a rischio dopo la settima sconfitta incassata in 20 giornate di Serie A. Ieri è stato battuto a San Siro dal Milan, ora il tecnico portoghese della Roma - squadra attualmente nona in classifica - è chiamato a un'immediata svolta, se non vorrà concludere in anticipo la sua avventura nella Capitale. Molto difficile, infatti, che la società decida di rinnovargli il contratto in scadenza a giugno, ma a questo punto - riporta La Gazzetta dello Sport - è anche possibile che la sua avventura possa concludersi in anticipo non dovesse la Roma conquistare sei punti nelle prossime due sfide contro Hellas Verona e Salernitana.